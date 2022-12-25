الزاملي: التيار الصدري أعاد 200 مُلك مغتصب للمسيحيين مقابل فشل الحكومات باعادة متر واحد

قال القيادي البارز في التيار الصدري والنائب السابق لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، ان التيار استطاع اعادة 200 ملك مغتصب الى المسيحيين.



وشهد العراق انخفاضاً كبيراً في أعداد المسيحيين، فبعدما كان عددهم يتخطّى مليوناً ونصف مليون عراقي، فإنّهم لا يزيدون حالياً على 400 ألف ويتوزّعون بين المناطق الخاصة في بغداد وإقليم كوردستان.



يُذكر أنّ السنوات التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003، شهدت حملات هجرة واسعة لمسيحيي العراق الذين توجّهوا إلى دول مختلفة بسبب استهدافهم وحملات التضييق التي شاركت فيها تنظيمات مسلحة ضدهم.



وكتب الزاملي في تغريدة بموقع تويتر ان “الحفاظ على المكونات و التعايش السلمي وقبول الآخر، ليس كلام عابر يكتب في الصحف او يقال عبر الفضائيات”.



واضاف الزاملي: “يفتخر التيار الصدري بأنه استطاع إعادة اكثر من 200 ملك مغصوب من المسيحيين لاصحابها، في الوقت الذي فشلت فيه جميع الحكومات التي تشكلت بعد 2033 ان تعيد متراً واحداً لاصحابه”.

الحفاظ على المكونات و التعايش السلمي وقبول الآخر ، ليس كلام عابر يكتب في الصحف او يقال عبر الفضائيات .. يفتخر التيار الصدري بأنه استطاع إعادة اكثر من ٢٠٠ ملك مغصوب من المسيحيين لاصحابها ، في الوقت الذي فشلت فيه جميع الحكومات التي تشكلت بعد ٢٠٠٣ ان تعيد متراً واحداً لاصحابه . — حاكم الزاملي (@hakem_alzamily1) December 24, 2022

وتطالب قوى وجهات مسيحية فاعلة في العراق حالياً بإخراج الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق عدّة في سهل نينوى، إذ إنّ وجودها عامل عدم استقرار، ولا يشجّع على عودة أهل المناطق إليها، وهم من الأغلبية المسيحية.



وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ألغت عام 2021، نصاً قانونياً، استُغل من قبل الأحزاب المتنفذة، على مدى تلك السنوات بالاستيلاء على عقارات الدولة والتصرف فيها، حيث أكدت المحكمة أنّ النص غير دستوري.



يشار الى ان وزارة العدل أصدرت عام 2015 توجيهاً لدوائر التسجيل العقاري وهيئات التدقيق اللامركزية بإيقاف العمل بالوكالات في بيع أملاك المقيمين خارج البلاد، وخاصة العراقيين المسيحيين، بعد عمليات استيلاء واسعة على ممتلكاتهم بواسطة تزوير أوراق رسمية وتوكيلات والاستحواذ عليها، وتحديداً في أحياء الآثوريين والميكانيك وشارع 52 وكمب سارة وزيونة والغدير وكرادة مريم والسعدون.

