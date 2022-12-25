ارقام “مفزعة”.. الكشف عن نسب الانتحار في العراق: أسباب عديدة

كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، نسب الانتحار في العراق خلال السنوات الماضية، فيما لفت الى ارتفاع نسبة القتل تحت عنوان “الشرف” وتسجيلها كحالة انتحار.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي في تصريح لـ السومرية نيوز، إن “العراق سجل منذ عام 2003 الى 2014، 3.6% حالات انتحار لكل 100 ألف نسمة، ولكن الارقام ارتفعت بعد 2014 الى 4.2% لكل 100 ألف نسمة، ومن ثم تقلص العدد الى أن وصل 3.8 % في عام 2019، ثم ارتفعت النسبة من جديد نتيجة المتغيرات التي حدثت”.

وأضاف إن “العراق يسجل سنوياً ما يقارب 600 – 700 حالة انتحار، وحسب المعدلات العالمية أن لكل حالة انتحار يقابلها 2 محاولة انتحار فاشلة”.

ولفت عضو مفوضية حقوق الانسان الى، أن “الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها المواطن قد تدفعه المواطنين الى الانتحار “، مبيناً: “في ظل الأزمات الحالية التي يعيشها العراق نعتقد ان نسب حالات الانتحار ارتفعت بشكل مخيف”.

وأكد البياتي، أن “نتيجة دخول داعش الى العراق وانتشار فيروس كورونا وارتفاع الاسعار قد ارتفعت معدلات القتل تحت عنوان الشرف والتي تسجل ايضاً كحالات انتحار”.

وسجّل العراق زيادة كبيرة في حالات الانتحار التي تنتشر بين شريحة الشباب خصوصا، وبينما عزا مختصون ذلك إلى انعكاسات الوضع غير المستقر في البلد، دعوا إلى وضع الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع.

كما أثرت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، مع استمرار حالة الأزمات السياسية في البلاد، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق أيضا.