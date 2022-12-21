وفد حكومة كوردستان المفاوض يعاود زيارة بغداد لإستكمال مناقشة ملفين

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، صباح صبحي، اليوم الاربعاء، أن وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض سيعاود زيارة العاصمة العراقية بغداد في القريب العاجل، لإستكمال مفاوضاته حول ملفين.

وقال صبحي لـ(باسنيوز): “تم تشكيل لجنتين حول قطاعي النفط والغاز والمنافذ الحدودية بعد المباحثات السابقة التي جرت بين الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، للعمل على التفاصيل والشروط وتعليمات العمل الخاصة بالقطاعين المذكورين”.

وأضاف “ان عمل اللجنتين قد بدأ، لاسيما فيما يخص موضوع المنافذ الحدودية والذي تحقق به تقدم كبير، ومن المقرر أن يعود وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض لزيارة بغداد خلال الاسبوع الجاري أو المقبل”.

مبيناً أن “وفد حكومة الإقليم سيناقش ملف النفط، وكيفية التعامل من الناحية السياسية مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في وقت سابق بشأن نفط إقليم كوردستان، بالاضافة الى مناقشة المواضيع الفنية المتعلقة بكيفية التنقيب والاستخراج ، وتقنين القطاع النفطي والاتفاق عليه من قبل الجانبين”.