داخلية كوردستان توزع 74 سيارة على دوائر مكافحة الحرائق

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، توزيع 74 سيارة، على دوائر إطفاء الحرائق في مختلف مناطق الإقليم.

وقال مدير ديوان وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، هيمن ميراني، إنه تم توفير عدد من سيارات الإطفاء لجميع مديريات مكافحة الحرائق في إقليم كوردستان، والتي تتميز بالوصول إلى الأماكن الصعبة والشوارع والشوارع الضيقة.

واضاف هيمن ميراني أيضا: السيطرة على انتشار الحرائق الكبيرة ميزة أخرى للسيارات.

وأعرب هيمن ميراني، عن أمله في ألا يحتاج مواطنو كوردستان إلى مثل هذه المركبات، لكنه أكد أن لتوفيرها تأثير كبير على منع الحرائق ومساعدة الناس.