ديسمبر 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني: دعونا جميعاً نخطو نحو المزيد من السلام والإعمار في ظل هذا العلم المقدس

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: دعونا جميعاً نخطو نحو المزيد من السلام والإعمار في ظل هذا العلم المقدس

هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بيوم علم كوردستان.

وقال رئيس الحكومة في بيان: «نهنئ بيوم علم كوردستان، هذا العلم الذي يٌرفع من قبل مكونات كوردستان المختلفة عالياً ومقدساً».

وأضاف «بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الإباء والتقدير لشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا العلم وأرض كوردستان».

كما شكر مسرور بارزاني «البيشمركة البواسل الذين لطالما رفعوا هذا العلم بنضالهم وصمودهم وتضحياتهم».

وختم قائلاً: «دعونا جميعا نخطو نحو المزيد من السلام والإعمار في ظل هذا العلم المقدس».

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