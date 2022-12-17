ديسمبر 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تربية كوردستان تحدد موعد عطلة الفصل الدراسي الأول

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فى :أخبار عــامة
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وزارة التربية في كوردستان تحدد موعد عطلة الفصل الدراسي الأول

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، أن عطلة الفصل الدراسي الأول ستبدأ اعتباراً من الـ 25 من شهر ديسمبر كانون الأول الجاري لغاية الأول من شهر يناير كانون الثاني 2023.

وقال حمه سعيد في تصريحٍ صحفي لوسائل إعلامٍ محلية، السبت، “ستبدأ عطلة الفصل الدراسي الأول في 25/12/2022 ولغاية 1/1/2023”.

وأضاف “أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ اعتباراً من تاريخ 2/1/2023″، لافتاً إلى أن اليومين الثاني والثالث من بداية الفصل “سيكونان مخصصين لرفع وعي الطلاب وتوجيههم”.

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