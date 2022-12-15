(بالفيديو والصور) رئيس حكومة إقليم كوردستان يكرم صديق الشعب الكوردي السيناتور الأمريكي جيم اينهوف

كتثمين وتكريم لصداقته ودعمه الدائم لشعب كوردستان ، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وضع صورة رئيس لجنة القوات المسلحة السابق في مجلس النواب الأمريكي السيناتور جيم اينهوف في قاعة الـ VIP في مطار أربيل الدولي.

وفي مؤتمر عبر الفيديو ، ابلغ رئيس الحكومة السيناتور الأمريكي بالقرار ، شاكراً له باسم شعب كوردستان و بالخصوص باسم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني دعم ومساندة السيناتور اينهوف لقوات البيشمركة وشعب كوردستان ، وزياراته المتعددة لإقليم كوردستان للتعبير عن هذا الدعم.

كما شكر رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، رئيس لجنة القوات المسلحة الحالي في مجلس النواب الأمريكي السيناتور جاك ريد لدفاعه ومساندته المستمرة لشعب كوردستان.