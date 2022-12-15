“يونامي”: سنعزز التنسيق مع مركز “ميترو” لحرية التعبير

شفق نيوز/ أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، يوم الخميس، أنها سترفع مستوى التنسيق مع مركز “ميترو” للدفاع عن حقوق الصحفيين، الذي يتخذ من إقليم كوردستان مقراً له.

وذكر مركز “ميترو” في بيان، أن وفداً من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق وإقليم كوردستان، يترأسه رئيس ملف سيادة القانون في “يونامي”، أوغستين باهيموكا، يرافقه رئيس مكتب حقوق الإنسان في أربيل، وزيتو سياني، زار مركز “ميترو” في السليمانية لتعزيز التنسيق بين الجانبين لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كوردستان.

واشار البيان إلى أن مدير وموظفي مركز “ميترو” سلطوا الضوء على أهم مراحل عمل المركز لعام 2022 واستعداداتهم لإعلان التقرير السنوي.

واوضح البيان ان رئيس مكتب حقوق الإنسان في “يونامي”، زيتو سياني، عرض أهم أنشطة واجتماعات العام الماضي من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

واشار البيان الى ان رئيس قسم سيادة القانون في مكتب حقوق الإنسان في “يونامي”، أوغسطين باهيموكا، رحب بخطوات المركز وقال إنهم يعملون مع مركز “ميترو” لمراقبة حالة حرية التعبير والصحافة وسيواصلون التنسيق معا.

وطُرح في الاجتماع عدة أسئلة على فريق “ميترو” حول أوضاع حرية الصحافة والتعبير في مختلف أنحاء إقليم كوردستان.

وهنأ الوفد الضيف مركز “ميترو” على جهودهم في الدفاع عن حرية الصحافة وأحدث أنشطتهم المخصصة لحملة التوعية ضد الأخبار والمعلومات المضللة.