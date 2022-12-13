رئيس إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الجديد لتركيا في اربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني القنصل العام الجديد لتركيا في إقليم كوردستان مَمَد مولود ياقوت، متمنياً له الموفقية في مهامه ، مبدياً الاستعداد لتقديم كامل المساندة والمساعدة له.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الإقليم له بأربيل اليوم الثلاثاء، 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 .

من جانبه، عبر الدبلوماسي التركي عن سعادته بتوليه مهام منصب القنصل العام لبلده في إقليم كوردستان، آملاً أن يتمكن من تعزيز علاقات بلده مع إقليم كوردستان ، خاصة في المجالات التي تهم الجانبين.

وشغلت التطورات الأخيرة في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر من اللقاء.