نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفيرة السويدية الجديدة الأوضاع في العراق

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، الأوضاع في العراق مع السفيرة السويدية الجديدة لدى العراق.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم؛ ان “بارزاني استقبل اليوم السفيرة السويدية الجديدة لدى العراق جيسيكا سفاردستروم”.

وأضاف البيان أن رئيس الاقليم “هنأ السفيرة السويدية بمناسبة استلامها منصبها الجديد مبديا الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لها في إنجاح مهمتها”.

وشدد الجانبان على “اهمية تطوير العلاقات الثنائية بين السويد والعراق وإقليم كوردستان مؤكدين على التعاون خاصة في مجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وتبادل الجانبان الرأي حول الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان وفرض العمل و الاستثمار السويدي في العراق و الاقليم اضافة الى المستجدات في الاوضاع العراقية و والحرب على الارهاب والاوضاع العامة في المنطقة ” وفقا للبيان.