رغبة سويدية في الارتقاء بالعلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان

مسرور بارزاني استقبل سفيرتها لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين السويد وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الوضع العام في العراق والمنطقة.

وأشادت السفيرة السويدية بالتقدم الحاصل في إقليم كوردستان ومسيرته في البناء والإعمار، وأبدت رغبة بلادها في الارتقاء بالعلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان.

وعرض رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والتحول الإلكتروني فيما يخص الخدمات العامة، والتوجه نحو الحوكمة الإلكترونية وتسهيل أعمال المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

كذلك شهد اللقاء التأكيد على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، كما تناول أوضاع النازحين واللاجئين والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التبعات السلبية للتغير المناخي وتأثير ذلك على حياة المواطنين.