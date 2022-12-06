مسرور بارزاني: نعمل على تطوير القطاع الزراعي وتنويع مصادر الدخل في اقليم كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مساعي كابينته الحكومية لتنويع مصادر الدخل، مشدداً على عملها المستمر لتطوير القطاع الزراعي وتحويله الى مصدر اساسي للدخل.

وقال مسرور بارزاني في مقطع فيديو مصور: “لقد شعرت بحزن شديد لرؤية المزارعين وهم يتلفون منتجاتهم عندما لا يستطيعون بيعها، وسرعان ما أدركنا أن الله قد أعطانا الكثير من الثروات التي للأسف لم يتم استخدامها بشكل صحيح، ومن بينها الزراعة ، لذلك ومنذ البداية أكدنا أنه يجب علينا الاستثمار في القطاع الزراعي ، ومساعدة مزارعينا على استخدام هذه الثروة، لتصل الى مستوى تكون فيه مصدراً لإعادة إعمار البلاد وزيادة إيرادات إقليم كوردستان”.

وأَضاف “لذلك حاولنا إقناع المزارعين بأن تستلم حكومة إقليم كوردستان منتجاتهم، ليس فقط لتوزيعها محليًا، ولكن أيضًا لتصديرها إلى الخارج، وبذلك سيكون لدينا زيادة في الإنتاج الزراعي بالإقليم وستكون لدينا بنية تحتية اقتصادية أقوى”.

وتابع رئيس الحكومة “إذا نظرنا إلى التاريخ، فإن الزراعة قد نشأت في هذه المنطقة، ولكن العديد من الأسباب حالت دون تطوير الزراعة في إقليم كوردستان، مثل تدمير القرى واتباع السياسات المركزية من الحكومات لإبعاد المواطنين الكورد عن أراضيهم،حيث كان هذا هو السبب الرئيسي لتضرر القطاع الزراعي، بعد ذلك لم يتم اتباع أي سياسة أخرى لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في إقليم كوردستان”.

مضيفاً ” لقد منح الله شعبنا هذه الثروة، وعلينا نحن في هذه الكابينة الحكومية ان نقدم الدعم لمزارعينا لتطوير الزراعة والمنتجات الزراعية ليس فقط لتصبح دخلًا لهم ، بل ليكون هذا القطاع مساهماً رئيسياً في زيادة إيرادات إقليم كوردستان”، مبيناً “أن سياستنا هي تنويع الإيرادات، ولدينا قطاعات أخرى ، مثل السياحة والصناعة، نولي اهتمامًا لها، لكن الزراعة هي أساس اقتصاد قوي لكل دولة وستساعد القطاعات الأخرى أيضًا، وعلى سبيل المثال، من الممكن ان تتطور الصناعة في حال كان هناك تطور في القطاع الزراعي”.

مشيرا الى أنه “علينا الاعتماد على الزراعة، وإذا طورنا هذا القطاع فلن يكون هناك خطر على الأمن الغذائي لإقليم كوردستان، مؤكداً بأنه “يمكن الاعتماد على كوردستان لتكون كسلة غذائية للعراق كافة لما تمتلكها من مقومات في مجال الزراعة”.

مردفاً “نعم نحن نمتلك النفط والغاز ومعظم دخلنا يأتي من هذا القطاع، ولكن يوماً ما سينفذ هذا الدخل، لذلك يجب التفكير منذ البداية على جعل القطاع الزراعي مصدراً رئيسيا ما دمت تمتلك القدرة على ذلك، واعتقد بأن ذلك لم يحصل لغاية الآن، لقد كان خطأ، كان يجب استثمار القطاع الزراعي مبكراً وبناء اساس قوي منذ البداية”.