السوداني يلتقي نواب الديمقراطي الكوردستاني: الدستور مرجعية لحل جميع الملفات العالقة

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وفي بداية الاجتماع هنأ أعضاء كتلة الديمقراطي الكوردستاني، السوداني، متمنين أن تكون هذه الحكومة مصدر استقرار سياسي وحكومة خدمات لجميع المواطنين العراقيين.

كما شددت كتلة الديمقراطي الكوردستاني على أهمية تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، حيث سلطوا الضوء على العديد من القضايا وأكدوا أهمية حل عدد من القضايا المهمة للغاية المتعلقة بإقليم كوردستان، بما في ذلك تفعيل لجنة المادة 140، المستحقات المالية للمزارعين الكورد، وتعويض عوائل الشهداء والمؤنفلين، وسد الفجوة الأمنية في المناطق المتنازع عليها، ونشر ألوية مشتركة في هذه المناطق، بالإضافة إلى المستحقات المالية للبيشمركة وتعيين الموظفين المتعاقدين في مفوضية الانتخابات.

من جانبه أكد السوداني لأعضاء كتلة الديمقراطي الكوردستاني، «أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان»، وفق بيان لمكتب السوداني.

وحثّ رئيس الوزراء العراقي على تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وشدّد السوداني على ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام.