ديسمبر 07, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعد مضي ساعات على الحادث .. شرطة أربيل تعتقل شاباً قتل صديقه

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فى :أخبار عــامة
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بعد مضي ساعات على الحادث .. شرطة أربيل تعتقل شاباً قتل صديقه

‏أعلنت مديرية شرطة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب قام بقتل صديقه، فجر اليوم، وسط المدينة.

‏وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي بحضور مراسل وكالة شفق نيوز إن “الحادث وقع، فجر اليوم، حيث أقدم شاب على قتل صديقه في منطقة نوروز وسط مدينة أربيل”.

‏وأضاف عزيز أن “الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد سبع ساعات من ارتكاب هذه الجريمة وضبطت بحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف”، مشيرا إلى انه “سيتم تسليمه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكان مصدر أمني في محافظة أربيل أوضح لوكالة شفق نيوز أن “سبب الحادث هو مشكلة اجتماعية بين الطرفين”.

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