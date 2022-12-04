القنصل البريطاني في أربيل: زيارة مسرور بارزاني إلى لندن كانت نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، شكر رئيس الحكومة القنصل العام البريطاني على مهامه في تعزيز وتوطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهمته المستقبلية.

وأشار القنصل العام البريطاني إلى متانة العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان، ولا سيّما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى بريطانيا في شهر نيسان من العام الجاري، والتي شكلت نقطة تحول في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين.

كما عبّر القنصل العام البريطاني عن تقديره وامتنانه لما تقدمه الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان من تسهيل وتنسيق مع قنصلية بلاده.

كذلك تناول اللقاء، الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى حماية أمن واستقرار وسيادة العراق وإقليم كوردستان.