رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة: إقليم كوردستان يمتلك المقومات ليكون موطناً لمشاريع كبيرة

قال رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، إن إقليم كوردستان يمتلك مقومات كبيرة ليكون موطناً لمشاريع كبيرة زراعية وصناعية وسياحية، وشدد على تنويع مصادر الدخل وتنشيط الصناعات المحلية والزراعة لسد العجز الحاصل الذي يضطر العراق لاستيراد أغلب المنتجات.

في كلمة ألقاها رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، وديع الحنضل، بمؤتمر التنمية المصرفية المنعقد اليوم الأحد (4 كانون الأول 2022) بأربيل، أشار إلى أنه “إذا لم يتم تدارك وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الصناعات المحلية والزراعة لسد العجز الحاصل الذي يضطر العراق للاستيراد لأغلب المنتجات، وهذه العملية يجب أن تأتي بالتزامن تسهيلات وتطمين المستثمرين”.

وقال وديع الحنضل إن التسهيلات والتطمينات التي تقدم للمستثرين ستدفعهم “للعمل وتطوير مشاريعهم وتوفير فرص عمل خارج نطاق التوظيف الحكومي، الذي لن تعود الحكومة مستقبلاً قادرة على توفيرها”.

التحول الرقمي، من المسائل التي أشار إليها الحنضل في كلمته، واصفاً إياه بأنه “تحد آخر له إيجابيات كثيرة كتسهيل الإجراءات والروتين والسيطرة على الفساد المالي والإداري، وتعظيم إيرادات الحكومة وهذا التحول يجب أن يتم وفق خطة مدروسة تأخذ الجوانب كافة في الاعتبار ومنها فرص العمل وتوجيه التعليم لخلق تخصصات تواكب حاجة السوق ولا تعتمد على توفير وتكديس عمالة لا تلقى سوق عمل مناسباً، إذا أخذنا بتأثير التحول الرقمي على تحديد اليد العاملة في كثير من القطاعات، وكذلك فتح آفاق لقطاعات أخرى في نفس الوقت”.

وخصّ رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، وديع الحنضل، القائمين على إقليم كوردستان من أصحاب القرار الحكومي على الرؤية التي يعملون وفقها، بالتهنئة وقال إنه يتمنى أن تكون هذه الرؤية “نموذجاً للمجالات كافة، وأطمح أن نعمل سوية مع حكومة إقليم كوردستان للنهوض بالقطاعات كافة ونسخر خبراتنا وتجاربنا في هذا المجال، حيث يمتلك الإقليم مقومات كبيرة ليكون موطناً لمشاريع كبيرة زراعية وصناعية وسياحية، وأدعو المصارف في الإقليم وفي العراق لدعم هذه المشاريع من خلال المبادرات التي أطلقها البنك المركزي العراقي، وكان آخرها 18 ترليون دينار عراقي”.

يشار إلى أن رابطة المصارف العراقية الخاصة مؤسسة مجتمع مدني تأسست سنة 2004 وضمت في عضويتها أغلب المصارف العراقية الخاصة.

ويقول رئيسها إن الرابطة تعمل وتتعاون مع البنك المركزي العراقي على تنمية وتطوير القطاع المصرفي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتنشيط الدورة الاقتصادية والمساهمة في تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل مع الشركات الساندة للقطاع المصرفي في مجال التمويل وضمان الودائع والقروض والدفع الإلكتروني لخلق بيئة أعمال متكاملة.

كذلك تعمل رابطة المصارف العراقية الخاصة مع الجهات المعنية في الحكومة لتفعيل القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في مجال تحفيز وتشجيع المصارف على تمويل المشاريع الستراتيجية.

وتعدى نشاط رابطة المصارف العراقية الخاصة ليشمل العمل على تشخيص مواطن الضعف في المنظومة الاقتصادية والهيكلية العراقية والعمل على وضع حلول مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية والخاصة للعبور بالبلد في هذه المرحلة الحساسة.

