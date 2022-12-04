بلديات نينوى: إنجاز 620 مشروع في سهل نينوى خلال 2022

أعلنت مديرية بلديات نينوى، اليوم الأحد، عن إنجاز 620 مشروع خدمي في عموم سهل نينوى منذ مطلع العام.

وقال مدير بلديات نينوى المهندس رعد الحديدي في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «كوادرنا في بلديات نينوى أنجزت نحو 620 مشروعاً خلال عام 2022 ضمن خطة اللجنة العليا للإعمار في نينوى ومن المبالغ التي خصصتها اللجنة».

واضاف الحديدي، أن «المشاريع شملت إنشاء مدارس جديد ة في نواحي برطلة وقرقوش وبعشيقة وقضاءي الحمدانية والكيف، إضافة إلى إنشاء وإعمار مراكز صحية ومد شبكات مجاري صندوقية في سهل نينوى، مع إنجاز مشاريع سياحية وحدائق ومتنزهات كانت الأولى من نوعها في منطقة سهل نينوى».

وأشار إلى أنه «مازال هناك مشاريع قيد الإنجاز سيتم العمل بها ضمن خطة إعمار 2023».