نينوى.. اعترافات شخصٍ إمتهن السحر والشعوذة للاحتيال على النساء (فيديو)

نشر جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، اعترافات شخصٍ إمتهن السحر والشعوذة للاحتيال على النساء في محافظة نينوى.

وأظهر مقطع مصور، اعترافات شخصٍ إمتهن السحر والشعوذة للاحتيال على النساء في محافظة نينوى، مؤكداً عمله في هذا المجال منذ 5 سنوات من خلال استدراج مجموعات من النساء.

وبحسب “المشعوذ”، فإنه استخدم “بدعة المحبة، وعقد اللسان، وجلب الحبيب، والتفرقة بين الزوج والزوجة”، مبينا انه “يتقاضى ما بين 400 الى 600 الف دينار عراقي لكل عمل”.

https://www.facebook.com/watch/?v=941490533699924