مسرور بارزاني: «وفينا بالوعد» .. كوردستان تصدر 2000 طن من الرمان إلى الخارج

بعد أن نشر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، صورة شاحنة تحمل الرمان إلى خارج البلاد وعلق عليها بالقول: «وفينا بالوعد»، كشف تاجر رمان أنه سيتم تصدير 2000 طن من رمان إقليم كوردستان إلى الخارج هذا العام.

فريدون نامدار، مدير شركة (سازان) للتصدير، قال: «بموجب العقود التي وقعناها، سنصدر هذا العام 2000 طن من الرمان إلى الخارج، وقد بدأنا العمل بالفعل، وحتى الآن قمنا بتصدير 500 طن».

وأضاف «الرمان من حلبجة وزاخو، وسيصدر إلى 4 دول، وهي قطر والكويت والإمارات وبريطانيا».

وأردف بالقول: «نخطط لجعل رمان إقليم كوردستان ماركة عالمية، وفي السنوات القادمة سنصدر إلى مناطق أخرى، بشرط استيفاء شروط الجودة والطعم والمقاييس المطلوبة».