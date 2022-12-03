ديسمبر 04, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوجه بصرف أكثر من 5 مليارات دينار لتنفيذ مشروع استراتيجي

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يوجه بصرف أكثر من 5 مليارات دينار لتنفيذ مشروع استراتيجي

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتخصيص أكثر من خمسة مليارات دينار لتنفيذ مشروع طريق قرية خدرججة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو لـ (باسنيوز): «وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتخصيص وصرف خمسة مليارات و99 مليوناً و867 ألفاً و500 دينار نقداً وعلى مراحل من موازنة تنمية محافظة أربيل، لتنفيذ مشروع طريق قرية خدر جيجة».

ويعد مشروع طريق خدر جيجة من المشاريع الإستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، فإلى جانب استفادة سكان القرية منه، سيربط جميع القرى الأخرى في الإقليم ويسهل حركة المواطنين والمقيمين في قرى سفح جبل قره جوغ.

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