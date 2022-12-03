وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور الخارجية البريطانية

اجتمع وفد من حكومة إقليم كوردستان مع مسؤولي مكتب الشرق الأوسط، ووحدة النوع الاجتماعي، في مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن.

عقب اختتام المؤتمر الدولي حول مبادرة القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزاع (PSVI) في لندن، في 1/12/2022 تلقى وفد حكومة إقليم كوردستان المؤلف من منسق التوصيات الدولية الدكتور ديندار زيباري، ومسؤول ممثلية حكومة الإقليم في بريطانيا كاروان جمال طاهر، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والتنمية الدكتور خانزاد أحمد، دعوة إلى مقر وزارة الخارجية، والتقى مع إيفان باركس، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروزي كيف، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.

وخلال اللقاء، شكر وفد حكومة إقليم كوردستان فريق وزارة الخارجية البريطانية لدعوتهم إلى المؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر يمكن أن يكون أداة لتغيير كبير.

وأثار وفد حكومة إقليم كوردستان موضوع المادة 140 من الدستور العراقي التي تحدد مصير المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأكد أن تنفيذ المادة يعد بمثابة منصة للتعايش والمصالحة الوطنية والأمن والاستقرار، وتعزيز تدابير العدالة الانتقالية التي تسمح بإعمال الحق في معرفة الحقيقة وتعويض الضحايا، فضلاً عن مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقونون الدولية، ويمكن أن يؤدي إلى خطوات أسرع لتعزيز مشاركة المرأة الكاملة والهادفة.

بالإضافة إلى ذلك، سلط وفد حكومة إقليم كوردستان الضوء على تنسيق الحكومة مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد).

كما قال الوفد إن حكومة إقليم كوردستان تؤكد من جديد التزامها الراسخ بتحقيق العدالة لضحايا داعش، لافتاً إلى أنه وبهدف مساعدة فريق (يونيتاد) في معالجة الأدلة اللازمة للتحقيقات، قدمت مؤسسات حكومة إقليم كوردستان أدلة ومعلومات كثيرة عن أعضاء وقادة داعش والموارد المالية للتنظيم، وأكد أن لدى (يونيتاد) أيضًا إمكانية الوصول إلى جميع المحفوظات الوثائقية المتعلقة بجرائم داعش التي تم جمعها وحفظها من قبل حكومة إقليم كوردستان كجزء من مبادرة الرقمنة، والتي تتزامن مع التزام العراق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2379 لمحاكمة داعش على الجرائم الدولية.

وبعد الاجتماع مع نائب مدير مكتب الشرق الأوسط، أجرى وفد حكومة إقليم كوردستان مناقشة مثمرة مع رئيسة وحدة النوع الاجتماعي، حيث هنؤوا روزي كيف في البداية على تعيينها قنصلًا عامًا بريطانيًا جديدًا في أربيل وتمنوا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

من جانبها قالت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي لوفد حكومة إقليم كوردستان، إن وزارة الخارجية البريطانية ستكثف دعمها لإحياء معايير المساواة بين الجنسين في إقليم كوردستان والقضايا الأخرى المتعلقة بالنوع الاجتماعي من خلال سلسلة من ورش العمل والتدريب الفني.