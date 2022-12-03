أردوغان متوعداً..حتماً سنكمل “الشريط الأمني” على حدودنا الجنوبية

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إكمال بلاده “الشريط الأمني” الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد.

وقال أردوغان “حتماً سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية”.

وأشار إلى أن “الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف”.

وأكد أن “الهدف من إنشاء المنطقة الصناعية هو جعل شانلي أورفة واحدة من أكبر مراكز الطاقة المتجددة في تركيا”.

ووصف مدينة شانلي أورفة بأنها “مدينة الحضارات التي تمتزج فيها مشاعر الأخوة، وعاش فيها الأتراك والكورد والعرب في أخوة لعدة قرون”.

تصريحات أردوغان تأتي في وقتٍ تتجهز فيه تركيا بشن عملية برية في شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وشن سلاح الجو التركي في 20 تشرين الثاني نوفمبر المنصرم سلسلة غارات في شمال شرق سوريا استهدفت مواقع لمقاتلين كورد ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكوردستاني المصنف لديها على قوائم “الإرهاب”.