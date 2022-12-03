طقس العراق.. امطار رعدية وانخفاض بالحرارة خلال أربعة أيام

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً رعدية في المحافظات الجنوبية يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “الحالة الجوية لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى فأن الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم أمس”، مبيناً أن “درجات الحرارة العظمى في بغداد ستسجل 21 ، ودهوك 19، وكركوك 18، وصلاح الدين وديالى والانبار 20، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وواسط 22، البصرة 25”.

وأضافت، أن “غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقتي الوسطى والشمالية صحواً الى غائم جزئي، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وأشار إلى البيان، أن “يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وأوضحت الهيئة، أن “الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقتي الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

ولفتت إلى، أن “الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحوً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا وخاصة في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.