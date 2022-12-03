الاتصالات تتوعد شركات الانترنت بالمساءلة في عدم تخفيض أسعار الاشتراك

جددت وزارة الاتصالات تأكيدها بأن أسعار الانترنت خاضعة للتخفيض وبنسبة 20% وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الصدد .

ودعت الوزارة “جميع الشركات المجهزة والوكلاء الإلتزام بهذا التخفيض وسيتعرض المخالف للمساءلة القانونية”.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 22 تشرين الثاني الماضي إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، وتولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة.

وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن أسعار كارتات تعبئة الهاتف النقال والاشتراك الشهري لخدمة الانترنت بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة عليهما البالغة 20%.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي :”صوت مجلس الوزراء على التخفيض بنسبة 20% واعتباراً من 1/12/2022 وستعود الاسعار كما كانت بالسعر المكتوب على الكارت (10 الآف يكون بـ 10 الآف دينار وكذلك بالنسبة لباقي فئات الكارتات) وكذلك اشتراكات الانترنت حيث ينخفض قيمة الاشتراك بنسبة 20% (فاذا كان الاشتراك الشهري 40 الف دينار ينخفض 8 الاف دينار)”.

وأضافت ان “القرار يكون بمتابعة تنفيذ القرار من هيأة الاعلام والاتصالات” مطالبة “الشعب العراقي بعدم دفع اي مبلغ إضافي على السعر الجديد بدءا من الشهر المقبل”.