نيجيرفان بارزاني يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني الحادي والخمسين

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دولة الإمارات بعيدها الوطني الحادي والخمسين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة (2 كانون الأول 2022)، في تغريدة على تويتر: “أبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً عيدهم الوطني الحادي والخمسون”.

واضاف في تغريدته :أتمنى لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار، كل عام والإمارات بألف خير”.

ويوافق يوم الثاني من كانون الأول من كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في 2 كانون الأول 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل خليفة غرد اليوم بهذه المناسبة قائلاً: “الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وأخوانه كتابة التاريخ.. بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة”.

وأضاف: “بإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والجميع بخير”.