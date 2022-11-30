إقليم كوردستان يدرس الاستفادة من خبرات بلجيكية في تدوير النفايات

الكميات الكبيرة من النفايات والمخلفات باتت واحدة من مشاكل إقليم كوردستان، وهذه النفايات لا تجري الإفادة منها حتى الآن.



تنتج مناطق إقليم كوردستان مجتمعة نحو 7000 طن من النفايات في اليوم الواحد، الأمر الذي يلحق الضرر بالبيئة، وقد اجتمع وفد من غرفة تجارة وصناعة إقليم كوردستان يزور إقليم فلاندرز البلجيكي تلبية لدعوة رسمية، مع واحدة من كبرى شركات تدوير النفايات في الإقليم البلجيكي. هذه الشركة تقوم بتدوير مليون طن من النفايات في السنة، وهذه الكمية تعادل 94% من النفايات في البلد.



عرضت الشركة طريقة عمل منظومة التدوير خاصتها، بالصور والبيانات، على غرفة تجارة وصناعة إقليم كوردستان.



وعن زيارة الوفد والاستفادة من منظومات التدوير، تحدث المهندس بوزارة التجارة والصناعة طيب كجو علي، قائلاً: “جمع النفايات التي تتخلص منها المساكن وفصلها قبل نقلها إلى مواقع الجمع للاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية واستخدامها كمواد خام، ويمكن أن نتخذ نحن أيضاً من هذا أساساً للتعامل المستقبلي مع النفايات في إقليم كوردستان والاستفادة منها”.



تتألف هذه الشركة من ثلاث مجموعات ولديها نحو 1000 عامل. تقوم الشركة ببتدوير مليون طن من النفايات في السنة، والمهم عندها هو مرحلة فصل النفايات التي يجب فصلها من البداية حسب الألوان والمواد ثم تتم الاستفادة من كل تلك المخلفات وتدويرها.



بهدف تعزيز الاقتصاد وحماية البيئة، قرر الاتحاد الأوروبي في العام 2018 فرض استخدام أنظمة التدوير على الدول الأوروبية.