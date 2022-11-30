ديسمبر 01, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رغبة كويتية في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري

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فى :أخبار عــامة
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رغبة كويتية في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري 

مسرور بارزاني استقبل سفيرها الجديد لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، السفير الجديد لدولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج.

وفي مستهل اللقاء ، هنأ رئيس الحكومة السفير الكويتي بمناسبة تسنم مهام عمله الجديد، وتمنى له النجاح فيها.

وتحدث رئيس الحكومة عن أواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بدولة الكويت، كما أعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الكويت بصورة شاملة.

وأشاد السفير الكويتي بما يشهده إقليم كوردستان من تطور وازدهار، وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان وتوطيدها، ولا سيّما في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري.

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