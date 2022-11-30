بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر بالقضايا العالقة

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “لجنة الامر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، والمكلّفة بحل القضايا العالقة مع اقليم كردستان، عقدت اليوم، اجتماعها الاول في بغداد، بحضور وفد اقليم كردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الاقليم دارا رشيد محمود”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا اخرى”.

وأضاف البيان، انه “تم الاتفاق على ان يتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا”.

الجدير بالذكر ان اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالاضافة الى مدير شركة سومو.