إحصائية رسمية .. ازدياد حالات زواج “المراهقة” في إقليم كوردستان

أعلنت هيئة الإحصاء التابعة لوزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء تزايد حالات الزواج بين الشباب دون سن 18 سنة و15 سنة في الإقليم.

وجاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، وفق بيان صادر عن هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان.

وبحسب البيان، أظهرت الإحصاءات في قسم الزواج، أن “الزيجات قبل سن 18 و15 عاما في إقليم كوردستان آخذة في الازدياد، حيث تم تحديد المعدل بنسبة 23% في عام 2021”.

وأضاف البيان، أن “متوسط الزواج الأول للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً، بلغ 26، في العام 2011 ، لكنه انخفض دون 21 في العام 2021”.

وأوضح أن “الزواج في هذا السن وبالإضافة إلى الأضرار الصحية التي لحقت بالنساء أنفسهن، يكون له عواقب اجتماعية سلبية، وهذا أمر مؤسف ويعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار”.