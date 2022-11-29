رئيسة البرلمان: إقليم كوردستان سيصدر قانون عمل خاص به

أعلنت رئيسة برلمان كوردستان أنه سيكون عند إقليم كوردستان لأول مرة قانون عمل متطور خاص به، تراعي مواده حقوق العاملين ومعايير منظمة العمل الدولية.



وصرحت رئيسة برلمان كوردستان، ريواز فائق، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه “ستجري اليوم الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون العمل، ولو سارت الأمور كما يرام، فإن قانون العمل ستتم المصادقة عليه الأسبوع القادم، وهذه هي المرة الأولى التي يكون لدى إقليم كوردستان فيها مشروع قانون عمل خاص به، بعد أن جرى العمل بقانون العمل العراقي القديم”.

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وأكدت رئيسة برلمان كوردستان أن مشروع القانون يركز بصورة جيدة على حقوق العاملين ويعتمد معايير منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العاملين، وأضافت أن من أمثلة المواد التي تصب في صالح العاملين “إلزام الحكومة بوجود القوة العاملة الوطني في كل المشاريع وحسب نوع المشروع، وسيتم تحديد نسبة هذه المشاركة وفقاً لنوع وعمل المشروع، إلزام مواقع العمل والمعامل الأهلية بأن تكون عندها حضاناتها الخاصة بالأطفال إذا كان يعمل عندهم 50 شخصاً لديهم أولاد صغار، وإن كان العدد أقل من 50 فعلى الموقع أو المعمل التشارك مع موقع أو معمل آخر في إنشاء حضانة”.



لا يزال إقليم كوردستان يطبق حتى الآن قانون العمل العراقي الصادر في العام 1971.



وأشارت رئيس برلمان كوردستان إلى أن مشروع قانون العمل الذي يجري العمل عليه يمدد الإجازة السنوية مدفوعة الأجر للعمال إلى نحو شهر بينما كانت أقل في القانون المعمول به حالياً “إضافة إلى ذلك للعامل الحق في إجازة الأمومة لمدة سنة بدون أجر، وهذا لا يشمل الوالدة فقط بل يمكن لزوجها أيضاً التمتع بهذه الإجازة حسب المصلحة المالية للعائلة”.