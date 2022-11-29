جعل اللغة الكوردية الأولى في المنتجعات السياحية ورفع نسبة العمالة المحلية الى 75%

اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن جعل اللغة الكوردية هي اللغة الرئيسية والاولى في المنتجعات والوجهات السياحية في الاقليم، بالاضافة الى رفع نسبة العمالة المحلية في القطاع السياحي الى 75 %.

مبينة انه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى في الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

في السياق ذاته، قالت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان، أمل جلال، ان ” القرار الاول يتعلق برفع نسبة العمالة المحلية في القطاع السياحي بالإقليم وذلك عبر مراحل، والقرار الثاني جعل اللغة الكوردية هي اللغة الرئيسية والاولى في المنتجعات والوجهات السياحية واجبار العاملين في القطاع السياحي على تعلمها”.

وبحسب توجيهات هيئة السياحة، فأن 75% من العاملين في المراكز والاماكن السياحية يجب ان يكونوا من العمال المحليين.

وبحسب رئيسة هيئة السياحة “سيتم رفع نسبة العمالة المحلية بنسبة 30% في المرحلة الاولى على ان يتم زيادتها الى 75% في المراحل المقبلة”.

اما بخصوص اهمية اللغة الكوردية، فقد تقرر الزام كافة الفنادق والموتيلات، والمقاهي والمطاعم والوجهات السياحية ، بجعل اللغة الكوردية لغة رئيسية لقائمة العروض الغذائية ولوحات الاسماء التجارية لأماكنها.

واوضحت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، إنه “لتنفيذ هذا القرار من الضروري تدريب العاملين في قطاع السياحة على تعلم اللغة الكوردية وبعد تعلمهم سيتم منحهم فرصة للعمل في قطاع السياحة، كما سيتم فتح دورات للعاملين حاليا في هذا المجال لتعلم اللغة الكوردية”.

واشارت الدائرة الى انه “لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد العاملين المحليين والأجانب في قطاع السياحة في إقليم كوردستان، وتقوم هيئة السياحة بإجراء مسح لمعرفة عدد العاملين في قطاع السياحة”.