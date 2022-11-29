نوفمبر 30, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

فصيل شيعي عراقي يدعو لنقل الصراع إلى شوارع الرياض

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فى :أخبار عــامة
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فصيل شيعي عراقي يدعو لنقل الصراع إلى شوارع الرياض

 دعت كتائب “حزب الله” أحد الفصائل الشيعية العراقية المسلحة، اليوم الثلاثاء، الدول المتضررة من “السعودية” إلى تشكيل تحالف ينقل الصراع إلى شوارع الرياض.

وقالت في بيان، إن “الحلً الأمثلَ للتعامل مع الكيان السعوديّ هو عقد تحالف بين الدول المُتضرّرة جرّاء أعمالهم الإجراميّة؛لنقل الصراع من بلدانهم إلى شوارع الرياض”.

وأضافت أن “التفاوضَ مع الكيان لن يجديَ نفعًا؛ بل سيمنحهم مزيدًا من الوقت لتوجيه ضربات نوعيّة لدول المحور، ويوفّر لهم فرصةً كبيرة لتجميع وصناعة الأسلحة الفتاكة، فضلاً عن إعادة تنظيم صفوف عصاباتهم التكفيريّة في المنطقة” وفق تعبير البيان. 

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