نيجيرفان بارزاني والسوداني يؤكدان أهمية تدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية

في إطار زيارته إلى بغداد، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأكدا على أهمية تدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار.



رئيس الوزراء العراقي، أكد خلال اللقاء “أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة”.



ووفقاً للبيان، فإن اللقاء شهد “البحث في مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني”، كما استعرض الجانبان “عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق”.



وكان نيجيرفان بارزاني قد عاد إلى بغداد اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022)، لإكمال جدول أعمال زيارته الأسبوع الماضي إلى بغداد والتي قطعها بسبب حادث الانفجار الذي وقع في مدينة دهوك.



وزار نيجيرفان بارزاني بغداد يوم الثلاثاء الماضي حيث بحث مع القيادات والمسؤولين العراقيين أوضاع البلد وعلاقات وخلافات أربيل وبغداد والحوار والجهود المبذولة لحل المشاكل.



وقد اجتمع نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء مع كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادري ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.



وإلى جانب الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، سيجتمع نيجيرفان بارزاني اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي، ورئيس المكتب السياسي للنهج الوطني أبو كرار ومع التيار الصدري.