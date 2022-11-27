نيجيرفان بارزاني وقاسم الأعرجي يؤكدان أهمية تنسيق بغداد وأربيل لضبط الحدود

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في مواجهة الإرهابيين وضبط الحدود.



وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاحد (27 تشرين الثاني 2022) ان “رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تبادل مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الآراء ووجهات النظر بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية للبلد، في اجتماع بينهما ببغداد قبل ظهر اليوم الأحد، 27 تشرين الثاني 2022”.



وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين إقليم كوردستان، بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار، وشددا على اتخاذ سبيل الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك لحفظ استقرار وسيادة العراق، وفقاً للبيان.



كما واتفق الجانبان في الرأي بأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في مواجهة الإرهابيين وضبط الحدود.



يشار الى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وصل اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022)، الى العاصمة بغداد في زيارة تستغرق يوماً واحداً لاستكمال زيارته السابقة ولقاء المسؤولين العراقيين.



وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان في بيان له، أنه لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، يتوجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد إلى بغداد في زيارة تستغرق يوماً واحداً.



ونوه البيان إلى انه بعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي العراقي، وعدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في البلد، ألغى نيجيرفان بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته، وعاد إلى إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز في مدينة دهوك.

