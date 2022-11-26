وفد من حكومة إقليم كوردستان يشارك في مؤتمر حول منع العنف الجنسي في لندن

كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري، اليوم السبت، أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيشارك في مؤتمر حول منع العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن.

وقال زيباري في بيان: «بناءً على دعوة رسمية من وزير خارجية المملكة المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، سيحضر وفد من حكومة إقليم كوردستان المؤتمر الدولي المشترك بين الوزارات بشأن مبادرة منع العنف الجنسي في حالات النزاع (PSVI)، والذي سيعقد يومي 28-29 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 في لندن».

وسيجمع المؤتمر ما يقرب من 800 مندوب، بمن فيهم وزراء خارجية ومسؤولين منتخبين وصانعي السياسات والمجتمع المدني والناجين.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود مع أصحاب الشأن الرئيسيين، بمن فيهم الناجين، لتحديد الفجوات في الاستجابة الدولية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)، وتأمين الالتزامات بالعمل من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر أيضاً إلى ضمان أن يكون الناجون في صميم السياسة والتنفيذ لإنهاء الوضع CRSV.

وقال البيان، إن «الوفد سينقل الخطوات العملية التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمعالجة وتخفيف صدمات ما بعد الصراع للنساء الإيزيديات، وتعزيز المساءلة عن العنف الأسري، وإنقاذ المختطفين من أسر داعش، والجهود المستمرة لمحاكمة إرهابيي داعش بالتعاون مع الولايات المتحدة وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات صلة بتعزيز الحقوق الفردية والسياسية والثقافية».