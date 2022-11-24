مسرور بارزاني وبلاسخارت يؤكدان ضرورة وضع حد للهجمات على إقليم كوردستان

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الوضع العام في العراق وآخر التطورات، مؤكدين على “احترام سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان ووضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها”

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (24 تشرين الثاني 2022)، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وبحسب بيان حكومة إقليم كوردستان فقد جرى خلال اللقاء بحث الوضع العام العراقي وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

كما شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على احترام سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان وحمايتها، ووضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان.

وتشهد العديد من مناطق اقليم كوردستان، هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة من قبل الحرس الثوري الايراني، آخرها تعرض مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران في كويسنجق وجزنيكان التابعة لبحركة في أربيل، ومقرات جمعية الكادحين الثورية في زركويز بالسليمانية، ليلة الأحد/ الأثنين (20/ 21 تشرين الثاني 2022) إلى هجمات بالصواريخ والمسيّرات.



قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، أكد أن الحرس الثوري سيواصل هجماته على إقليم كوردستان لحين “إزالة التهديد ونزع سلاح” الأحزاب الكوردية المعارضة لإيران، داعياً الأهالي إلى إخلاء محيط مقراتهم.

يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر يوم أمس الأربعاء (23 تشرين الثاني 2022)، وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا، والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة البيشمركة لتوحيد الجهد الوطني لحماية الحدود.

