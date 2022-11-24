صحة كوردستان تتسلم مساعدات طبية من منظمة دولية

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تسلمها معدات طبية من منظمة اطباء بلا حدود.

وقالت الوزارة في بيان، انها تسلمت معدات طبية من منظمة اطباء بلا حدود، وستقوم بتوزيعها على المراكز الطبية المحتاجة في الاقليم.

وذكرت الوزارة ان المساعدات الطبية هذه جاءت بعد الانفجار الغازي الذي وقع في السليمانية الاسبوع الماضي.

وتعرض منزل في مدينة السليمانية لانفجار منظومة غاز التدفئة في السابع عشر من الشهر الجاري ما تسبب بوفاة 15 شخصاً من أفراد الأسرة، واصابة 12 اخرين.