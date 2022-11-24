“أمطار غزيرة”.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه “من المتوقع أن تشهد البلاد تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد”.

وأشارت إلى أن “طقس اليوم الخميس سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا”.

وأضافت هيئة الأنواء، أن “طقس يوم غد سيكون غائما مع أمطار غزيرة أحياناً وحدوث عواصف رعدية”.

وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: