نوفمبر 22, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الصين تهنىء الديمقراطي الكوردستاني بنجاح المؤتمر الرابع عشر

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فى :أخبار عــامة
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الصين تهنىء الديمقراطي الكوردستاني بنجاح المؤتمر الرابع عشر 

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى العراق تسوي وي والوفد المرافق له .

بيان من مقر الزعيم الكوردي، افاد بأن الوفد هنأ الرئيس بارزاني على نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وانتخاب الرئيس البارزاني مجدداً لرئاسة الحزب لما له من حكمة وحنكة سياسية .

كما وهنأ الوفد انتخاب نائبي الحزب وقيادته متمنين لهم التوفيق والنجاح في عملهم .

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

كما أشاد الوفد بالعلاقات الوطيدة والقديمة بين الطرفين والمبنية على الاحترام المتبادل.

ودعا الوفد بحسب البيان الى التأكيد على تطبيق المنهاج الحكومي المتفق عليه بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية من اجل تحقيق السلام والاستقرار عن طريق الحوار .

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