قرار بإيقاف عمل الأنظمة الغازية في إقليم كوردستان لحين ظهور نتائج التحقيق في انفجاري السليمانية ودهوك

في اجتماع برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني

ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً خاصاً لبحث أسباب حوادث انفجار أنظمة الغاز التي حدثت الخميس الماضي في مدينة السليمانية ، وليلة امس في دهوك.

وفي مستهل الاجتماع ، قدم رئيس الحكومة تعازيه ومواساته لعوائل وذوي الضحايا ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما ثمن رئيس الحكومة عالياً تضحية نائب مدير شرطة النجدة في دهوك الرائد علي برواري ومساعدوه من رجال الشرطة الذين ضحوا بانفسهم من اجل حماية أرواح المواطنين خاصة الطلبة خلال الحادث.

وأوصى رئيس الحكومة خلال الاجتماع الجهات المعنية بمراجعة جميع الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم مثل هذه الأنظمة الغازية واجراء تحقيقات دقيقة في نوعية الغاز المستخدم والجهات التي نصبتها ، وأسباب حادثتي انفجار السليمانية ودهوك.

وتقرر خلال الاجتماع إيقاف هذه الأنظمة في الأماكن التي تستخدمها حتى ظهور نتائج التحقيق.