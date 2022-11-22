أردوغان: قريباً سندخل بدبابتنا لتدمير “مقرات الإرهابيين” في شمال العراق وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قرب شن عملية عسكرية برية تشارك لـ”تدمير مقرات الإرهابيين” في شمال العراق وسوريا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز “حلّقنا فوق الإرهابيين لبضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا ومسيّراتنا … إن شاء الله سنقتلعهم جميعًا قريبًا بالدبابات والمدفعية والجنود”.

وأضاف: “ردّينا على هذا الهجوم الشرس الذي أودى بحياة ستة أبرياء، بينهم أطفال، بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق وشمال سوريا”.

وتابع الرئيس التركي قائلاً: “نعرف من الذي يسلح ومن يشجع الإرهابيين”.

ونفذت القوات الجوية التركية عملية “مخلب السيف” الأحد عبر شن سلسلة غارات استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال العراق وفي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين أن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري.

وأطلقت تركيا عمليتها الجوية بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقار له في العراق، والوحدات الكردية في سوريا بالوقوف خلف تفجير اسطنبول الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.