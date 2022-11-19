حكومة إقليم كوردستان تنفي أنباء “تهريب أسلحة” عبر أراضيها إلى إيران

نفت حكومة إقليم كوردستان “بشكل قاطع” خبراً أوردته مواقع اخبارية إيرانية، زعمت فيه أن “أسلحة تهرب” عبر إقليم كوردستان إلى ايران.

حكومة إقليم كوردستان أكد في بيان، اليوم السبت (19 تشرين الثاني 2022)، أنها “لم ولن تسمح أو تفسح الطريق بأي شكل من الاشكال للعبث بأمن أية دولة جارة”.

وكانت وكالة آسوشيتد برس، قد أفادت بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد يوم الاثنين الماضي (14 تشرين الثاني 2022)، في زيارة غير معلنة استغرقت يومين، أبلغ خلالها المسؤولين العراقيين، بأن إيران ستشن هجوماً برياً على إقليم كوردستان، في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كوردستان إيران.

يشار إلى أن وفاة الشابة الكوردية مهسا (ژینا) أميني، 22 عاماً، في طهران بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الإرشاد في أيلول الماضي، أشعلت شرارة الاحتجاجات في إيران وكوردستان إيران، والتي تتهم إيران أياد خارجية بالوقوف وراءها، وتوجه أصابع الاتهام إلى أحزاب كوردستان إيران بالمشاركة المباشرة فيها والعلاقة مع عدوها اللدود إسرائيل.

الحرس الثوري الإيراني شن خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على مقرات أحزاب كوردستان إيران في إقليم كوردستان، تزامن آخرها مع زيارة قاآني إلى بغداد.

فيما يلى نص بيان حكومة إقليم كوردستان:

“نشرت مواقع إخبارية إيرانية خبراً على لسان جون بولتن الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي أو رسمي للولايات المتحدة الامريكية، مفاده أن أسلحة تهرب عبر إقليم كوردستان إلى جمهورية ايران الاسلامية.

إن حكومة إقليم كوردستان تنفي بشكل قاطع هذا الخبر الذي طالما تكرر.

إن حكومة اقليم كوردستان لم ولن تسمح أو تفسح الطريق بأي شكل من الاشكال للعبث بأمن أية دولة جارة عبر أراضي اقليم كوردستان، وتؤكد أن أخباراً كهذه هي عارية عن الصحة ومجرد أكاذيب.

المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان

19 تشرين الثاني 2022″