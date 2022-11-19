مسرور بارزاني يواسي بضحايا انفجار السليمانية .. في اتصالات هاتفية بذويهم

أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع عائلات ضحايا حادثة السليمانية.

ووفق ‹كوردستان 24›، قال رئيس الحكومة خلال الاتصال لأقارب الضحايا: «لقد أصدرت تعليمات للمسؤولين وتحدثت إلى محافظ السليمانية، بأننا مستعدون لخدمتكم بأي شكل من الأشكال وبذل قصارى جهدنا لعلاج جرحى الحادث سواء داخل أو خارج إقليم كوردستان والتعويض عن الأضرار المادية».

وقال: «عزاؤكم هو عزاؤنا جميعاً»، وبعث بتحياته إلى جميع أقارب الضحايا.

من جانبهم أعرب أهالي الضحايا خلال الاتصال عن شكرهم للزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني على دعمهما لهم في هذا الحادث.