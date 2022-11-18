الهجرة تبحث مع مؤسسة بارزاني الخيرية ملف النازحين داخل المخيمات

بحثت وزارة الهجرة والمهجرين، مع مؤسسة بارزاني الخيرية، ملف النازحين داخل المخيمات المتواجدين في إقليم كوردستان.



بهذا الصدد، التقت وزير الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، الجمعة (18 تشرين الثاني 2022)، مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد في مقر المؤسسة بأربيل.



الجانبان بحثا “ملف النازحين داخل المخيمات وحل المشاكل التي تواجه إيواءهم، فضلاً عن ملف ‏العودة الطوعية وأوضاع النازحين من الإزيديين، وأوضاع اللاجئين القاطنين في إقليم كوردستان”، وفقاً للبيان الصادر عن المؤسسة.



بدورها، أشارت جابرو إلى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد بعض التحديات التي تواجه الجهات المعنية بملف النازحين بسبب انسحاب بعض منظمات الامم المتحدة”.



‏وزير الهجرة والمهجرين ثمّنت الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة ثلاثية بين الوزارة والمؤسسة ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان.



رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد أكد أهمية اللقاء من أجل “ديمومة التنسيق بين الجانبين وتقديم أفضل الخدمات للنازحين”.