أوميد خوشناو: أربيل في حداد على ضحايا انفجار السليمانية

قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مشاركته في مراسم العزاء المقامة في قلعة أربيل على ضحايا الحادث الذي وقع في السليمانية إن «أربيل في حداد على ضحايا انفجار السليمانية».

وأكد محافظ أربيل، في معرض إعرابه عن تعازيه لإدارة وأهالي السليمانية، استعداد جميع مؤسسات المحافظة لتقديم أي مساعدة لازمة.

وشدد أوميد خوشناو على أنهم سيتعلمون الدروس من حادثة السليمانية وسيتخذون إجراءات صارمة، خاصة في الأماكن العامة لمنع تكرار الحادث في محافظة أربيل.

كما حث المواطنين على التعامل مع أنظمة الغاز والوقود بحذر شديد، وقال إنهم سيتخذون إجراءات أكثر صرامة مع جميع الشركات العاملة في هذا المجال.