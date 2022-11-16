فنلندا تؤكد مواصلتها تدريب البيشمركة وتُثمن دورها في محاربة الارهاب

اكد السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيللا، اليوم الأربعاء، ان بلاده ستواصل دعم وتدريب قوات البيشمركة، مثمناً دور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في النضال والتاريخ المعاصر لشعب كوردستان، كما ثمن دوره ودور إقليم كوردستان وقوات البيشمركة في محاربة الإرهاب وهزيمة ارهابيي داعش.

جاء حديث الدبلوماسي الفنلندي خلال استقبال الزعيم الكوردي له ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل.

وشكر السفير الفنلندي حكومة إقليم كوردستان على دعمها وتنسيقها في إعادة المواطنين الفنلنديين من سوريا.

بحث الوضع العراقي شكّل محوراً آخر من الاجتماع.