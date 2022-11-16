حكومة إقليم كوردستان توحد أسعار الأدوية

اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن توحيد اسعار الأدوية بكافة الصيدليات في عموم إقليم كوردستان.

بالصدد قال مدير عام السيطرة النوعية د. شيروان صادق: ” قمنا بمراجعة أسعار الادوية وتم تحديد سعرها بموجب الأسعار المحددة مسبقاً من قبلنا”، موضحا “وعلى هذا الأساس فقد تم توحيد سعر الادوية في كل مدن إقليم كوردستان وبإمكان المواطن الاطلاع على سعر الدواء عبر الباركود المخصص الذي سيتم وضعه على ملصق موجود على علبة الدواء وبإمكانه أيضاً معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء من خلال الهاتف المحمول”.

مشيرا الى أن ” هذا المشروع دخل حيز التنفيذ منذ الاول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري”، لافتا الى انهم في المديرية العامة للسيطرة النوعية بحاجة من سنة الى سنتين لإدخال جميع الأدوية الى النظام الخاص بالتسعيرة، محذرا من أنه ستتم معاقبة الشركات والصيدليات الغير الملتزمة بالأسعار المحددة”.