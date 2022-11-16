نوفمبر 17, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول الدعم اللوجيستي لتنظيم “داعش” في محافظة نينوى

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فى :أخبار عــامة
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الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول الدعم اللوجيستي لتنظيم “داعش” في محافظة نينوى

ألقت الاستخبارات العراقية القبض على مسؤول الدعم اللوجيستي لتنظيم “داعش” في محافظة نينوى العراقية.

وأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش”، الذي عمل حارسا شخصيا لمسؤول التنظيم جنوبي نينوى التابع لما يسمى “ولاية دجلة” سابقا، ويشغل حاليا منصب مسؤول الدعم اللوجيستي، ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى.

وأوضحت المديرية أنها حصلت على معلومات استخبارية بالتنسيق مع مصادرها في محافظة نينوى، وتم تسليم المتهم للجهات القضائية وفق أحكام المادة 1/4 لمكافحة الإرهاب.

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