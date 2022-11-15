نوفمبر 15, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والرئيس العراقي يؤكدان دعمهما للحكومة العراقية الجديدة وتنفيذ البرنامج الحكومي

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني والرئيس العراقي يؤكدان دعمهما للحكومة العراقية الجديدة وتنفيذ البرنامج الحكومي

‎ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، د.لطيف رشيد ، رئيس جمهورية العراق.

‎ وناقش الاجتماع الوضع السياسي في العراق وتطورات العملية السياسية وخطوات الحكومة العراقية الجديدة ، وأكد الجانبان دعمهما للحكومة العراقية وتنفيذ البرنامج الحكومي.

‎ كما سلط اللقاء الضوء على علاقات العراق الخارجية والمجتمع الدولي والتأكيد على دور ومكانة العراق في المراكز الإقليمية والدولية ، وضرورة حل المشاكل على أساس الحوار بعيدا عن لغة التهديد.

 

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