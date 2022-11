نيجيرفان بارزاني يؤكد الالتزام بحل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الالتزام بحل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد، معرباً عن سعادته باستقبال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في أربيل.

وفي تغريدة له بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022) أبدى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سعادته باستقبال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في أول زيارة له إلى أربيل كرئيس للعراق.

وأبدى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التزامه بحل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد، مجدداً دعمه لجهود رئيس الجمهورية في معالجة القضايا التي تواجه البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، إلى أربيل، وكان في استقباله رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني.

مستشار الرئيس العراقي، عبد الله عليوي قال، إن الرئيس عبد اللطيف رشيد سيلتقي مع الرئيس مسعود بارزاني في أربيل، الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022)، لبحث التعاون بين إقليم كوردستان وبغداد.

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت بطلب من الرئيس عبد اللطيف رشيد، من أجل التنسيق والعمل بين بغداد وأربيل وبناء تفاهم بين الأطراف.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد أكد أن ورقة برنامجه تضم العديد من الملفات، ومنها التنسيق بين مختلف الأطراف لإيجاد الحلول السريعة والناجعة والدائمة للمشاكل بين إقليم كوردستان العراق والحكومة الاتحادية.

ومن المقرر أيضاً، أن يزور الرئيس رشيد محافظة دهوك لحضور مؤتمر الشرق الأوسط للسلام والأمن في الجامعة الأميركية هناك، كما لفت المستشار عليوي إلى احتمالية أن يزور رشيد “عدداً من مخيمات اللاجئين”.

وسيعقد مؤتمر الشرق الأوسط للسلام والأمن في الجامعة الأمريكية بكردستان في دهوك في الفترة من 15 – 17 تشرين الثاني الجاري، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

يشار إلى أن مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد قرر يوم الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022)، تشكيل وفد للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة.

الوفد كلف بالحوار حول ملف المادة 140 المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، وملف النفط والغاز، واستحقاقات إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية، والحقوق والاستحقاقات الدستورية للبيشمركة، وقضايا أخرى (المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد)، والتوصل إلى آلية مشتركة لحلها.

